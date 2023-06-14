Kırıkkale'de sağanak; dereler taştı, ekili arazi ve bahçeler zarar gördü

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, dereler taştı, köy yolu ulaşıma kapandı, ekili arazi ve bahçeler zarar gördü.
Çelebi ilçesine bağlı Halildede köyünde öğlen saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından su seviyesi yükselen derelerde taşma meydana geldi. Taşmanın etkisiyle Halildede köyü ile ilçe arasındaki yolda çökme meydana gelirken, araç sürücüleri ulaşım için dağ yolunu kullandı. Sel nedeniyle köydeki bazı ekili arazi ve bahçeler hasar gördü. Yağışın ardından İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlatırken, Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir, Halildede köyüne giderek vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2023-06-14 23:06:00
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