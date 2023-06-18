Kırıkkale'de emniyet önündeki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, İl Emniyet Müdürlüğü önündeki çanta, bomba şüphesi üzerine fünye ile patlatıldı. O anlar kameraya yansırken, çantada CD olduğu ortaya çıktı.
Olay, öğle saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü'nün önündeki Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda bulunan sahipsiz çantadan şüphelenen kişiler polise haber verdi. Polis, bölgeyi emniyet şeridi ile araç ve yaya geçişine kapattıktan sonra uzman ekip çağırdı. Bomba imha uzmanı, özel kıyafeti ile çantaya yaklaşıp fünye yerleştirdi. Kontrollü patlamanın ardından yapılan incelemede çantada CD olduğu anlaşıldı. Patlatma anı, kameraya yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2023-06-18 15:49:08
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