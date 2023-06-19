Kırıkkale´de zincirleme kaza; 2 yaralı

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, aralarında ticari taksi ve otomobilin de bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı İtfaiye Kavşağı'nda meydana geldi. Yasin S.(24) idaresindeki 71 T 0258 plakalı ticari taksi, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Y. (56) yönetimindeki 71 DS 548 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç da önündeki İbrahim T.'nin kullandığı 16 DR 193 plakalı otomobile, otomobil de Onur Ayhan A. idaresindeki 71 EP 782 plakalı kamyonete çarptı. Zincirleme kazada, ticari taksi sürücüsü Yasin S. ve hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-06-19 23:34:43



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