Kırıkkale'de cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de cip ve otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Ankara kara yolunda Kalecik Kavşağı´nda meydana geldi. Enes I. (24) idaresindeki 71 EU 232 plakalı otomobil ile Mağrip Ş. (67) kontrolündeki 34 FV 6194 cip çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Hediye Ş. (59) ve Ayten M. (54) yaralandı. İhbarla bölgeye ambulans, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2023-06-21 10:44:55
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