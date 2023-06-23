'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram trafiği başladı



Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu başladı.

Kırıkkale'de, 43 şehrin geçiş noktasında yer alan AnkaraKırıkkale yolunda, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte memleketlerine gitmek isteyenler yoğunluk oluşturmaya başladı. Akşam saatlerine doğru yoğunluk daha da arttı. Zaman zaman kazaların da meydana geldiği yolda polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için kavşakların bazılarını dönüşlere kapattı. Jandarma ekipleri tarafından KırıkkaleAnkara karayolu hızlı tren köprüsü altında, narkotik köpeği `Alkış´ın yer aldığı denetimlerde durdurulan araçların sürücülerine ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrolleri gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca sürücülere, emniyet şeridi ihlali yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-06-23 23:01:02



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