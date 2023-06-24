'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram yoğunluğu



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KURBAN Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, ulaşımda 43 ilin kesişim notasında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak bilinen Kırıkkale'de yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler bayram öncesi yola çıktı. Sürücüler, 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de dün akşam saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu. Ankara-Kırıkkale yolunda bugün de yoğunluk devam etti. Sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, öğle saatlerine doğru arttı. Kent geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda zaman zaman kazalar da meydana geldi. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahta bulunan kavşakların bazılarını dönüşe kapattı.

Öte yandan jandarma ekipleri de Kırıkkale-Ankara karayolu hızlı tren köprüsü altında denetim yaparak, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-06-24 13:22:08



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