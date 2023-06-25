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Kırıkkale'de cip, köprü korkuluklarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

Kırıkkale'de cip, köprü korkuluklarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı


Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, köprü korkuluklarına çarpan cipteki Ali Cenk Güleçyüz hayatını kaybetti, araçtaki aynı aileden 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolu üzerindeki Yukarı Mahmutlar köyünde meydana geldi. Bektaş Güleçyüz idaresindeki 06 PMN 47 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, köprünün demir korkuluklarına çarptı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ali Cenk Güleçyüz ve Kıymet Güleçyüz yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ali Cenk Güleçyüz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2023-06-25 12:04:14

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