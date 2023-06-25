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'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, kazalara motosiklet ambulanslarla müdahale

DHA

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, kazalara motosiklet ambulanslarla müdahale


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)ULAŞIMDA 43 ilin kesişim noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, kazalara motosiklet ambulanslarla kısa sürede müdahale ediliyor.
İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli acil sağlık ekipleri, Kırıkkale'de Kurban Bayramı tatili boyunca kara yollarındaki trafik kazalarına müdahalede bulunuyor. Sürekli seyir halinde olan motosikletli ekipler, trafiğin yoğun olduğu durumlarda dahi trafik kazalarına 3 ila 5 dakika arasında ulaşabiliyor. İlk müdahale yapıldıktan sonra da gerekirse destek istenerek hastaneye nakil sağlanıyor.
Motosikletli sağlıkçılardan paramedik Emin Yiğitel, yaklaşık 10 yıldır motosiklet ambulansta görev yaptığını belirterek, "Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların, 43 ili birbirine bağlayan, aynı zamanda 'kilit kavşak' olarak bilinen Kırıkkale'den geçişi esnasında veya ilimize gelen gurbetçi hemşehrilerimizin başına gelebilecek kaza ya da sağlık sorunlarına motosikletin avantajlarını kullanarak en hızlı şekilde müdahale edebilmek ve daha sağlıklı bir bayram geçirebilmeleri için yoğun bir şekilde görevimizi yapıyoruz. Sürücülerimizin yolculuklarında öncelikle sabırlı ve dikkatli olmaları gerekiyor. Emniyet şeridi kullanan sürücülerimiz var. Kural ihlali yaparak emniyet şeridini kullanmamalarını tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde bir kaza durumunda ambulansların olay yerine ulaşma süresi uzuyor ve trafik daha yoğun hale geliyor" dedi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2023-06-25 13:41:13

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