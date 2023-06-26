Kırıkkale´de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kulu kara yolu Karakeçili kavşağında meydana geldi. Erkan K. (48) yönetimindeki 34 CHE 439 plakalı hafif ticari araç ile Murat D. yönetimindeki 06 BJY 809 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Erkan K. ile birlikte Buket D.(20), Büşra D.(23), Sevim K.(40), Sıla G.(20), Enes Kazım K.(14) ve Bengisu K.(14) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-06-26 02:54:25



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