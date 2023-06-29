İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Kırıkkale'de incelemelerde bulundu



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 43 ilin geçiş noktasında bulunan 'kilit kavşak' Kırıkkale'de incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kırıkkale'yi ziyaret etti. İlk olarak valiliğe gelen Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ile bir araya geldi. Ardından da İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, personelle bayramlaştı. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kırıkkale'deki trafik durumu, alınan önlemlere ilişkin İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut'tan bilgi aldı. Karaloğlu, "Vatandaşlarımızın huzur, güvenliği ve esenliği Bakanlığımızın uhdesinde. Görevimizi en iyi şekilde bağlı kuruluşlar ve kolluk birimlerimizle yapmaya gayret ediyoruz. Büyük fedakarlıklarla Türkiye'de bugün çok güzel huzur ortamımız var. Allah bu ortamımızı bozmasın. İnşallah bunu korumak için de el birliğiyle gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Karaloğlu, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanlarla bir araya geldi. Bakan Yardımcısı Karaloğlu, son olarak Şehit Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz'in ailesini ve İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-06-29 19:55:45



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