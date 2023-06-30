Aynı aileden 6 kişi mantardan zehirlendi; 2'sinin durumu ağır

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)-KIRIKKALE'de mantardan zehirlendiği belirlenen aynı aileden 1'i çocuk 6 kişi, hastanede tedaviye alındı. Durumu ağır olan 2 kişinin entübe edildiği bildirildi.

Yozgat'tan otomobil ile Kırıkkale'ye giden aile, gece saatlerinde Balışeyh ilçesi yakınlarında kusma ve mide bulantısı şikayeti ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Mantardan zehirlendiği belirlenen Muhammet (49), Sevinç (47), Sultan (46), Emirhan (13) ve Gamze Dinçsoy (23) ile Ayşenur Eroğlu (23) Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 kişiden Sevinç ile Sultan Dinçsoy, entübe edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-06-30 13:01:43



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