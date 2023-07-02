Kırıkkale'de otomobil, devrildi: 5 yaralı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)-KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Keskin Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. M.M. kontrolündeki 45 ADM 938 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki Ö.F.M., U.Ö., F.M. ve G.M.Ö. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2023-07-02 12:57:15
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