'Kilit kavşak'ta bayram dönüşü trafik yoğunluğu



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)-ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de tatilciler, uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatile çıkanların bir kısmı, dönüş yoluna geçti. Dönüş nedeniyle 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu yaşandı. Kentte dün sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, bugün öğle saatlerinde de devam etti. Özellikle KırıkkaleAnkara kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, yer yer hasarlı kazalar meydana geldi. Polis ekipleri de ulaşımın aksamaması için önlemler aldı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-07-02 15:36:04



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