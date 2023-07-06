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        KIRIKKALE´DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI

        DHA
        Giriş: 06.07.2023 - 04:32
        KIRIKKALE´DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI

        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.Kaza, saat 02.30 sıralarında Kırıkkale Kırşehir Karayolu Keskin Kavşağında meydana geldi. H. S. kontrolündeki 34 BUV 563 plakalı otomobil ile A. Y. idaresindeki 71 AY 901 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücü A.Y. ile otomobillerde bulunan 1'i çocuk 4 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü:

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        Kaza yerinden görüntüler

        Kazaya karışan araçların görüntüleri

        Genel ve detayHaber: Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Kırıkkale Burak Can

        2023-07-06 04:31:32

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