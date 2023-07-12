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        Kazada hayatını kaybeden polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 15:26
        Kazada hayatını kaybeden polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı

        Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)ERZİNCAN Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve ailesiyle birlikte Isparta'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru İlkay Niyazi Çalışkan'ın (35) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İlkay Niyazi Çalışkan, tayininin çıktığı Isparta'daki işlerini halletmek için 6 Temmuz'da eşi ve 2 çocuğu ile yola çıktı. Sivas'ın İmranlı ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, Çalışkan, eşi ve 2 çocuğu yaralanarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Çalışkan, dün akşam 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Eşi Dilek Çalışkan'ın tedavisinin devam ettiği, çocuklarının ise taburcu edildiği belirtildi.

        Polis memuru Çalışkan için memleketi Kırıkkale'deki Nur Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Çalışkan'ın ailesi ve yakınları ile birlikte İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Törende, polis Çalışkan'ın babası Ruhi Çalışkan taziyeleri kabul ederken, annesi Nehire Çalışkan da oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Çalışkan'ın cenazesi, öğle namazı sonrası İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

          DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

        2023-07-12 15:25:19

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