Otomobille çarpışan motosiklet sürücü hayatını kaybetti

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Uçarsu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Abdullah Y. yönetimindeki 06 BCA 165 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şerite geçerek, karşı istikametten gelen Ahmet Uçarsu kontrolündeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-07-14 00:14:15