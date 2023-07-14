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        KIRIKKALE´DE TAKSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI

        DHA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 05:50
        KIRIKKALE´DE TAKSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI

        KIRIKKALE'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 03.00 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. M.E.D. idaresindeki 71 T 0165 plakalı ticari taksi ile M.A.Ç kontrolündeki 06 E 3656 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, ticari taksi şoförü M.E.D. ile otomobil sürücüsü M.A.Ç ve otomobilde bulunan O.Y. ile F.K. bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü M.A.Ç., O.Y. ve F.K., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü:

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        Otomobilde sıkışan yaralıların sıkıştıkları yerden çıkarıldığı görüntüler

        Yaralıların ambulansa götürüldüğü görüntüler

        Kaza yerinden görüntüler

        - DetaylarHaber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Kırıkkale Burak Can

        2023-07-14 05:50:00

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