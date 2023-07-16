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        KIRIKKALE'DE '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ'NDE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 01:18
        KIRIKKALE'DE '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ'NDE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

        KIRIKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe binlerce kişi katıldı.15 Temmuz darbe girişiminin 7'nci yılında Kırıkkale Valiliği ve Kırıkkale Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği anma programı nedeniyle binlerce kişi, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Yürüyüşe Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da katıldı. Vali Tekbıyıkoğlu yaptığı konuşmada, "Bugün milletimize kurulan tezgahın, kuranların başına yıkıldığı gün. Bugün milletimizin en son büyük badiresini, 251 şehit ve bütün milletimizin fedakarlığıyla atlattığı gündür" dedi.Belediye Başkanı Saygılı ise nüfusuna oranla en fazla şehit veren ilin Kırıkkale olduğunu ve 15 Temmuz'da da meydana ilk inen şehrin yine Kırıkkale olduğunu söyledi. Etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve Halk Eğitim Merkezi'nin müzik öğretmenlerinin seslendirdiği ezgi ve marşlarla devam etti. (DHA)Görüntü Dökümü:

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        Mehter Takımının gösteri görüntüleri

        Vali Bülent Tekbıyıkoğlu´nun konuşması

        DetaylarHaber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)-

         DHA-Gündem Türkiye-Kırıkkale Burak Can

        2023-07-16 01:17:17

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