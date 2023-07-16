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        Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk, 6 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 17:49
        Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk, 6 yaralı

        Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde iki otomobil kavşakta çarpıştı, 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Karakeçili kavşağında meydana geldi. E.K. idaresindeki 06 AP 1761 plakalı otomobil ile F.Ö. (44) kontrolündeki 44 ADN 197 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda H.Ö. (40), M.Y.Ö. (11), A.F.Ö. (13) ve E.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü E.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

        2023-07-16 17:49:00

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