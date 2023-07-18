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        Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 16:32
        Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

        Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Çorum-Kırıkkale kara yolunun 14 kilometresinde meydana geldi. Abdurrahman C. idaresindeki 38 LY 705 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan Elmas C., Ahmet Emre C., Beyza C. ve Mehmet Emin C. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

        2023-07-18 16:31:33

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