Kuru otları yakmak isterken 3 bin saman balyası küle döndü

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde A.B., evinin çevresindeki kuru otları yakmak isterken alevlerin sıçradığı 3 bin saman balyası küle döndü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kaçak Köyü'nde meydana geldi. A.B., evinin çevresindeki kuru otları temizlemek için yakmaya başladı. Bir süre sonra alevler kontrolden çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmeye çalışan A.B.'nin çabaları sonuçsuz kaldı. Alevler saman balyalarının olduğu bölgeye ilerledi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını söndürürken, 3 bin saman balyası küle döndü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-07-31 22:58:49