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        Otomobil, park halindeki araçlara çarptı; o anlar kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 13:25
        Otomobil, park halindeki araçlara çarptı; o anlar kamerada

        Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de otomobil park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden park halindeki otomobil de başka bir araca çarparak iş yerinin camından içeri girdi. 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde Gündoğdu Mahallesi Kanuni Bulvarı'nda meydana geldi. M.Y.D. yönetimindeki 71 AV 897 plakalı otomobil, tadilat halindeki boş dükkanın önünde park halindeki 19 ACN 443 plakalı otomobile çarptı. Çarpmayla hareket eden park halindeki otomobil de yine park halindeki 71 AAN 725 plakalı otomobile ve iş yerinin camına çarparak içeri girdi. Kazada, M.Y.D. yaralanırken, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu belirtildi. 

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

        2023-08-03 13:24:36

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