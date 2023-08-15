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        Yüzmek için Kızılırmak'a giren Çağrı, kayboldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 15:11
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        Yüzmek için Kızılırmak'a giren Çağrı, kayboldu
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        Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de yüzmek için Kızılırmak Nehri'ne giren Çağrı Başat (21), kayboldu. Başat için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

        Çağrı Başat ve 2 arkadaşı, öğle saatlerinde yüzmek için Yahşihan ilçesi Kadıoğlu Mahallesi'nde Kızılırmak Nehri'ne girdi. Bir süre sonra sudan çıkan arkadaşları, Başat´a ulaşamadı. İhbarla olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi, jandarma, itfaiye, sağlık ve Kırıkkale Belediyesi ekipleri sevk edildi. Çağrı Başat için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma timi de takviye olarak bölgeye sevk edildi.

        Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ile Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, bölgeye gelerek görevlilerden bilgi aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

        2023-08-15 15:10:08

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