Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Aynı yöne giden kamyonlar çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aynı yöne giden kamyonlar çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de aynı yöne giden iki kamyonun çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Delice ilçesi KırıkkaleYozgat yolu Yağlı Rampalar mevkisinde meydana geldi. Her ikisi de Yozgat yönüne giden O.C. yönetimindeki 15 ACE 986 plakalı kamyon ile M.İ.'nin kullandığı 45 AHR 710 plakalı kamyon çarpıştı. Kamyonlardan biri şarampole savruldu, diğeri ise devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. O.C.'nin beraberinde bulunan C.C.'nin kazada hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon şoförleri ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

        2023-08-18 14:50:31

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de iki kamyon çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de iki kamyon çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de otomobilin koltuklarının altına gizlenmiş uyuşturucu ve tabanc...
        Kırıkkale'de otomobilin koltuklarının altına gizlenmiş uyuşturucu ve tabanc...
        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas görevine başladı
        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas görevine başladı
        AK Parti'li Şen, Kırıkkale'de konuştu:
        AK Parti'li Şen, Kırıkkale'de konuştu:
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü