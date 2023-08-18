Aynı yöne giden kamyonlar çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de aynı yöne giden iki kamyonun çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Delice ilçesi KırıkkaleYozgat yolu Yağlı Rampalar mevkisinde meydana geldi. Her ikisi de Yozgat yönüne giden O.C. yönetimindeki 15 ACE 986 plakalı kamyon ile M.İ.'nin kullandığı 45 AHR 710 plakalı kamyon çarpıştı. Kamyonlardan biri şarampole savruldu, diğeri ise devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. O.C.'nin beraberinde bulunan C.C.'nin kazada hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon şoförleri ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-08-18 14:50:31