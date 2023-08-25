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        Yola kaçan topun peşinden giden çocuk, yolcu otobüsünün çarpmasıyla canından oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 20:42 Güncelleme: 25.08.2023 - 20:42
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        Yola kaçan topun peşinden giden çocuk, yolcu otobüsünün çarpmasıyla canından oldu
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        Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, yola kaçan topun peşinden giden 9 yaşındaki B.E., yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. 

        Kaza, akşam saatlerinde KırıkkaleKırşehir karayolundaki bir akaryakıt istasyonunun karşısında meydana geldi. B.E., arkadaşları ile futbol oynadığı sırada, yola kaçan topun peşinden gitti. Bu sırada yoldan geçen T.Y. yönetimindeki 38 YH 572 plakalı yolcu otobüsü, B.E.'ye çarptı. Kazada, B.E. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keskin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan talihsiz çocuk, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. B.E.'nin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Otobüs sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)FOTOĞRALI DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

        2023-08-25 20:41:54

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