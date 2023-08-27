Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de eşiyle yakaladığı kişiyi tabancayla öldürüp, polise gidip teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 23:15 Güncelleme: 27.08.2023 - 23:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de eşiyle yakaladığı kişiyi tabancayla öldürüp, polise gidip teslim oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de İ.Y., eşi H.Y. ile evinde yakaladığı Ahmet B.'yi (43) tabancayla vurarak öldürdü. İ.Y., polis merkezine giderek teslim oldu. 

        Olay, akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi 1036'ncı sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, İ.Y., eve geldiğinde, eşi H.Y.'yi Ahmet B. ile yakaladı. İ.Y., üzerinde bulunan tabanca ile Ahmet B.'ye ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ahmet B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet B.'nin cesedi, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        İ.Y. olayın ardından polis merkezine giderek teslim olurken, eşi H.Y. gözaltına alındı. 

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

        2023-08-27 23:14:57

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de çıkan anız yangını söndürüldü
        Kırıkkale'de çıkan anız yangını söndürüldü
        Kırıkkale'de silahlı kavgada bir kişi öldü
        Kırıkkale'de silahlı kavgada bir kişi öldü
        Kırıkkale'de Kızılırmak'ta akıntıya kapılan genç kurtarıldı
        Kırıkkale'de Kızılırmak'ta akıntıya kapılan genç kurtarıldı
        Kırıkkaleli milli kick boksçuların hedefi, Avrupa şampiyonluğu
        Kırıkkaleli milli kick boksçuların hedefi, Avrupa şampiyonluğu
        Kırıkkale'de yolcu otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Kırıkkale'de yolcu otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Yola kaçan topun peşinden giden çocuk, yolcu otobüsünün çarpmasıyla canında...
        Yola kaçan topun peşinden giden çocuk, yolcu otobüsünün çarpmasıyla canında...