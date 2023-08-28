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        Kızılırmak Nehri'ne giren Ebubekir, boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 20:45 Güncelleme: 28.08.2023 - 20:46
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        Kızılırmak Nehri'ne giren Ebubekir, boğuldu
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        Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde, serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren Ebubekir Taş (17), boğuldu.

        Olay, akşam saatlerinde Doğanay Mahallesi'nde meydana geldi. Ebubekir Taş, serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Taş'ın suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Ebubekir Taş, Su Altı Arama Kurtarma ekibinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu sudan çıkarıldı. Durumu ağır olan Taş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebubekir Taş, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

        2023-08-28 20:44:25

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