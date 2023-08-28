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        Kırıkkale'de eşiyle yakaladığı kişiyi tabancayla öldürüp, polise teslim olan koca, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 21:02 Güncelleme: 28.08.2023 - 21:03
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        Kırıkkale'de eşiyle yakaladığı kişiyi tabancayla öldürüp, polise teslim olan koca, tutuklandı
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        Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de eşi H.Y. ile evinde yakaladığı Ahmet B.'yi (43) tabancayla vurarak öldüren İ.Y. tutuklandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi 1036'ncı sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, İ.Y., eve geldiğinde, karısı H.Y.'yi Ahmet B. ile yakaladı. İ.Y., üzerinde bulunan tabanca ile Ahmet B.'ye ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ahmet B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet B.'nin cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. İ.Y. olayın ardından polis merkezine giderek teslim olurken, eşi H.Y. de gözaltına alındı. İ.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

        2023-08-28 21:01:33

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