Telefonda dolandırılmaktan polis kurtardı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, Şerife Ü.'nün (66) telefonda kendini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırılmasını, polis ekipleri engelledi.

Kırıkkale'de yaşayan Şerife Ü.'yü telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişiler, oğlunun suça karıştığını belirterek, kendilerine para göndermesi gerektiğini söyledi. Evindeki 3 bilezik ve 3 tam altınını alıp çarşıya gitmek için dolmuşa binen Şerife Ü.'nün kızı, olaydan şüphelenip, durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kadının eşkalini kentteki kuyumculara bildirdi ve dolmuş sürücüleriyle irtibata geçti. Şerife Ü.'nün, şüphelilerin verdiği hesaba para yatırmak için altınlarını bozdurmak amacıyla Cumhuriyet Caddesi'ndeki kuyumcuya gittiği tespit edildi. Polis ekipleri, Şerife Ü.'yü uyarıp dolandırılmaktan kurtardı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Şerife Ü.'ye, ifadesinin ardından altınları teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-08-29 17:00:41