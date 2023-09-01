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        Otomobil sürüye çarptı: 4 kişi yaralandı, 7 koyun öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 12:02 Güncelleme: 01.09.2023 - 12:03
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        Otomobil sürüye çarptı: 4 kişi yaralandı, 7 koyun öldü
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        Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de otomobil yoldaki koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki 4 kişi yaralandı, 7 koyun öldü.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Aşağımahmutlar Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Samsun yönünde giden M.B.'nin kontrolünü kaybettiği 71 EZ 366 plakalı otomobil, yoldaki koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücü M.B. ile otomobilde bulunan D.Y., M.Y. ve Y.Y. yaralandı, 7 koyun ödü.  Kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

        2023-09-01 12:01:59

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