Kalp krizinden ölen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)-ANKARA'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Özden Korkmaz'ın (48) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Özden Korkmaz, 27 Ağustos'ta Ankara'daki evinde kalp krizi geçirdi ve Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Korkmaz'ın cenazesi, bugün memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Osmangazi Mahallesi Mevlana Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenazeye; ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. 3 çocuk babası Korkmaz'ın cenazesi, Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-09-01 15:41:16