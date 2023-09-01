Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kalp krizinden ölen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 15:42 Güncelleme: 01.09.2023 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalp krizinden ölen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)-ANKARA'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Özden Korkmaz'ın (48) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi. 

        Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Özden Korkmaz, 27 Ağustos'ta Ankara'daki evinde kalp krizi geçirdi ve Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Korkmaz'ın cenazesi, bugün memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Osmangazi Mahallesi Mevlana Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenazeye; ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. 3 çocuk babası Korkmaz'ın cenazesi, Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

        2023-09-01 15:41:16

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oluyor
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oluyor
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        4 saatte bulunup doğaya salındı! Hastanede yılan paniği!
        4 saatte bulunup doğaya salındı! Hastanede yılan paniği!
        Sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!
        Sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Cimbom'dan Hojbjerg atağı!
        Cimbom'dan Hojbjerg atağı!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        İstanbul'da her iki havalimanında insan saçı operasyonu!
        İstanbul'da her iki havalimanında insan saçı operasyonu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Kongre baskınında 17 yıl hapis cezası
        Kongre baskınında 17 yıl hapis cezası
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"

        Benzer Haberler

        29. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliğine doğru
        29. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliğine doğru
        Kırıkkale Valisi Makas lavanta hasadına katıldı
        Kırıkkale Valisi Makas lavanta hasadına katıldı
        Kalp krizinden vefat eden uzman çavuşun cenazesi Kırıkkale'de defnedildi
        Kalp krizinden vefat eden uzman çavuşun cenazesi Kırıkkale'de defnedildi
        Otomobil sürüye çarptı: 4 kişi yaralandı, 7 koyun öldü
        Otomobil sürüye çarptı: 4 kişi yaralandı, 7 koyun öldü
        Kırıkkale'de günlük ortalama 85 acil hasta ve yaralıya müdahale ediliyor
        Kırıkkale'de günlük ortalama 85 acil hasta ve yaralıya müdahale ediliyor
        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor