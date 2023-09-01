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        20 metrelik kuyuya düşen keçi, halatla kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 17:47 Güncelleme: 01.09.2023 - 17:48
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        20 metrelik kuyuya düşen keçi, halatla kurtarıldı
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        Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de 20 metre derinlikteki su kuyusuna düşen keçi,  İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri tarafından halatla çıkarıldı.

        Hacılar beldesinde yaşayan Hamza Ertan'ın keçisi, bağlı olduğu ipten kurularak komşusunun bahçesine girdi. Ertan'ın yakalamak için kovaladığı keçi, kapağı açık olan yaklaşık 20 metre derinlikteki su kuyusuna düştü. Keçiyi kurtarmak için yardım istendi. Adrese İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatla kuyuya arama kurtarma personelini sarkıttı. Kuyunun dibinde halata bağlanan keçi, daha sonra çekilerek yüzeye çıkarıldı. Hafif yaralanan keçi, sahibine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

        2023-09-01 17:46:17

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