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        CİPİN BAGAJINDAKİ 36 KİLO UYUŞTURUCUYU 'ADAM' BULDU  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 01:46 Güncelleme: 03.09.2023 - 01:46
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        CİPİN BAGAJINDAKİ 36 KİLO UYUŞTURUCUYU 'ADAM' BULDU  
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        KIRIKKALE'de polis ekiplerince durdurulan cipin bagajında narkotik köpeği 'Adam' ile yapılan aramada 36 kilogram skunk maddesi ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, KırıkkaleAnkara karayolu hızlı tren köprü altındaki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir cipi durdurdu. Ekipler, narkotik köpeği 'Adam'ın da yer aldığı aramada, cipin bagajında bulunan valizlerin içerisinde 36 kilogram skunk maddesi ele geçirdi. Sürücü B.Y. gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)Görüntü Dökümü:

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        Aracın aranma görüntüleri

        Bulunan uyuşturucu maddenin görüntüsüHaber: Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

        2023-09-03 01:45:42

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