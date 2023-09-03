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        KALORİFER BORUSU İLE DUVAR ARASINA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 04:36 Güncelleme: 03.09.2023 - 04:36
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        KALORİFER BORUSU İLE DUVAR ARASINA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI  
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        KIRIKKALE'de oyun oynarken kalorifer borusu ile duvar arasına sıkışan 4 yaşındaki E.C.'yi itfaiye ekipleri kurtardı.Çalılıöz Mahallesi 380'inci sokaktaki evlerinde oyun oynayan E.C.'nin bacağı kalorifer borusu ile duvar arasına sıkıştı. Durumu fark eden ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma ile E.C.'yi sıkıştığı yerden kurtardı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)Görüntü Dökümü:

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        Sıkışan çocuğun itfaiye ekipleri tarafından kurtarılma görüntüsüHaber: Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

        2023-09-03 04:35:50

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