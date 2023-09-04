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        Otomobil, TIR'a çarptı; belediye meclis üyesi öldü, eşi ağır yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 10:31 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:32
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        Otomobil, TIR'a çarptı; belediye meclis üyesi öldü, eşi ağır yaralı
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        Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)-KIRIKKALE'de park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki sürücü Sivas Belediye Meclis Üyesi Abdullah Halit Mücahit (33) hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Balışeyh ilçesi KırıkkaleÇorum yolu Kaliteli köyü yakınında meydana geldi. Kırıkkale'den Sivas yönünde giden, Sivas Belediye Meclis Üyesi Abdullah Halit Mücahit yönetimindeki 58 DS 599 plakalı otomobil, Lisan Ö.'nün yol kenarına park ettiği 71 FA 813 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil, TIR'ın altına girdi. Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Abdullah Halit Mücahit hayatını kaybetti, eşi Merve Kantaş Mücahit (26) yaralandı. Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Merve Kantaş Mücahit'in durumunun ağır olduğu bildirildi. TIR şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

        2023-09-04 10:30:55

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