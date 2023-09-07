AK Parti'li Yılmaz: Belediyelerin üçte ikisinden fazlasını yönetiyoruz

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin Kırıkkale İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı ile sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Yılmaz, daha sonra partililerle bir araya geldi. Yılmaz, 2024 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçim çalışmalarına bundan 4,5 yıl önce, 2019 mahalli idareler seçimlerinin ertesi günü 1 Nisan 2019 yılında başladıklarını belirterek, "Biz böylesi siyasi geleneğin mensuplarıyız. Bizim diğer siyasi partilerden farkımız; siyaseti insanımıza hizmet etmek ve insanımıza hizmet etmenin aracı olarak görmektir. Hizmeti mutlaka ve mutlaka siyasal iletişimin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor ve hizmeti insanımızın talebi olarak alıyoruz. Bu hizmeti yaptığımız takdirde insanımıza faydalı olacağımızı ve siyasal iletişim kurmakta ancak o zaman başarılı olacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Yıllardır siyasi muhalifleri takip ettiğini söyleyen Yılmaz, onların birtakım kariyer, makam ve rütbe gibi kavramları elde etmek için siyaset yaptıklarını belirterek, "Gerek 14 Mayıs gerek 28 Mayıs sürecince muhalefetin içerisinde bulunduğu türbülans ve itiş kakış bunun en güzel göstergeleriyle dolu değil mi? Kimi ne olmak istediğini söylüyor, kimi o olmadığı için küsüyor, kimi 'değişim lazım' diyor. Bu belediye başkanının söyleyebileceği laf mı? 'Böyle siyaset olmaz, değişim lazım' diyor, ondan 3 ay önce de genel başkanını cumhurbaşkanlığına yakıştırıyor. Ardından ona parti başkanlığını çok görüyor" diye konuştu.

'2024 SEÇİMLERİNE ÇOKTAN HAZIRLANDIK'