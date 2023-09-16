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        Düğünde magandanın ateşlediği silahtan çıkan mermi, gelinin babasını ağır yaraladı

        KIRIKKALE'ninKeskin ilçesinde, düğünde bir magandanın havaya ateşlediği silahtan çıkan mermi, gelinin babası Ömer İ.'ye (47) isabet etti. Durumu ağır olan Ömer İ. hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise yakalanarak, gözaltına alındı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 21:26 Güncelleme: 16.09.2023 - 21:30
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        Düğünde magandanın ateşlediği silahtan çıkan mermi, gelinin babasını ağır yaraladı
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        KIRIKKALE'ninKeskin ilçesinde, düğünde bir magandanın havaya ateşlediği silahtan çıkan mermi, gelinin babası Ömer İ.'ye (47) isabet etti. Durumu ağır olan Ömer İ. hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise yakalanarak, gözaltına alındı. 

        Olay, akşam saatlerinde Keskin ilçesine bağlı Kurşunkaya köyünde meydana geldi. Köyde düzenlenen düğünde bazı davetliler tabanca ile havaya ateş açmaya başladı. Bu sırada kurşunlardan biri gelinin babası Ömer İ.'nin karnına isabet etti. Yaralanan Ömer İ., yakınları tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, tedaviye alınan Ömer İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda A.C. isimli şüpheli, Bahşılı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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