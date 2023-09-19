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        Kırıkkale'de FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı

        KIRIKKALE'deFETÖ´ye üye olmak suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen M.A., saklandığı adreste yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:51 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:55
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        Kırıkkale'de FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
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        KIRIKKALE'deFETÖ´ye üye olmak suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen M.A., saklandığı adreste yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan eski öğretmen M.A.'nın saklandığı adresi tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla M.A.´yı yakaladı. M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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