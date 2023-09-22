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        OTOMOBİL APARTMAN BAHÇESİNE DÜŞTÜ; 3 YARALI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 03:18 Güncelleme: 22.09.2023 - 03:18
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        OTOMOBİL APARTMAN BAHÇESİNE DÜŞTÜ; 3 YARALI
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        KIRIKKALE'dekontroldençıkan otomobilin apartman bahçesine düştüğü kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Millet Bulvarı'nda meydana geldi. Demet U. (42) yönetimindeki 71 EZ 764 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 3 katlı apartmanın bahçesine düştü. Kazada, sürücü Demet U. ile Elif U. (7) ve Ahmet D. (15) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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