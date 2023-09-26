Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
KIRIKKALE'dedüzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.
KIRIKKALE'dedüzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğün Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18-24 Eylül arasında narkotik suçlara ilişkin, kent merkezinde operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, 212 ecstasy, 206 sentetik hap, 6,23 gram metamfetamin, 5,97 gram sentetik kannabionid, 2,78 gram esrar, 2 gram skunk, 1 kök kenevir ve 0,98 gram kokain ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı. Kullanıcı olduğu belirlenen 11 kişi ise denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.