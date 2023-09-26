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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

        KIRIKKALE'dedüzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 13:32 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:35
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
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        KIRIKKALE'dedüzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğün Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18-24 Eylül arasında narkotik suçlara ilişkin, kent merkezinde operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, 212 ecstasy, 206 sentetik hap, 6,23 gram metamfetamin, 5,97 gram sentetik kannabionid, 2,78 gram esrar, 2 gram skunk, 1 kök kenevir ve 0,98 gram kokain ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı. Kullanıcı olduğu belirlenen 11 kişi ise denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.

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