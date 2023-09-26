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        Kırıkkale'de 650 litre sahte içki ele geçirildi

        KIRIKKALE'ninDelice ilçesinde düzenlenen operasyonda 650 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 13:59 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:00
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        Kırıkkale'de 650 litre sahte içki ele geçirildi
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        KIRIKKALE'ninDelice ilçesinde düzenlenen operasyonda 650 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, İmirli köyünde yaşayan M.Ç.'nin (53) evinde sahte içki üretimi yaptığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda, 7 varilde 650 litre el yapımı içki ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

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