Kızılırmak kenarına ektiği Hint kenevirlerini sökerken suçüstü yakalandı

KIRIKKALE'deİ.B. (38), Kızılırmak Nehri'nin kıyısında yetiştirdiği Hint kenevirlerini sökerken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Hasandede köyünde, Kızılırmak Nehri'nin kenarındaki ağaçlık alana kenevir ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli İ.B.´yi, ektiği kenevirleri sökerken suçüstü yakaladı. Alanda yapılan incelemede, 6 kilo 480 gram kubar esrar ve 151 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.