Kırıkkale'de otomobil, traktöre çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı
KIRIKKALE'ninKeskin ilçesinde otomobilin traktöre çarptığı kazada, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
KIRIKKALE'ninKeskin ilçesinde otomobilin traktöre çarptığı kazada, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ceritmüminli köyü girişinde meydana geldi. R.K. (73) idaresindeki 71 ER 192 plakalı otomobil, F.K. (74) yönetimindeki 71 AF 576 plakalı traktöre çarptı. Kazada, sürücüler ile traktörde bulunan F.K. (63) adlı kadın yaralandı. İhbarla bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan traktör sürücüsünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.