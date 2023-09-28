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        Kırıkkale'de otomobil, traktöre çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı

        KIRIKKALE'ninKeskin ilçesinde otomobilin traktöre çarptığı kazada, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 10:54 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:55
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        Kırıkkale'de otomobil, traktöre çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı
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        KIRIKKALE'ninKeskin ilçesinde otomobilin traktöre çarptığı kazada, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ceritmüminli köyü girişinde meydana geldi. R.K. (73) idaresindeki 71 ER 192 plakalı otomobil, F.K. (74) yönetimindeki 71 AF 576 plakalı traktöre çarptı. Kazada, sürücüler ile traktörde bulunan F.K. (63) adlı kadın yaralandı. İhbarla bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan traktör sürücüsünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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