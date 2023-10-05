Tarım makinesinin altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

KIRIKKALE'ninKeskin ilçesinde traktöre takılı tarım makinesinin (diskaro) altında kalan 74 yaşındaki Feyyaz Başer, hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Armutlu köyünde meydana geldi. Feyyaz Başer, traktörüne bağlı diskaroyu sökme istediği sırada, traktör hareket etti. Bu sırada traktörün arkasında bulunan Başer, diskaronun altında kalarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Başer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Başer'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.