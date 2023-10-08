Husumetli dünürlerinin tüfekle vurduğu baba- oğul, yaralandı

KIRIKKALE'de,ailevi sorun nedeniyle husumetli oldukları dünürleri tarafından tüfekle vurulan baba- oğul yaralandı. Olay sonrası kaçan 3 şüpheli yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Sakarya Caddesinde meydana geldi. A.B., O.B. ve B.B., aralarında ailevi nedenlerden dolayı husumet bulunan dünürleri Y.K. ve oğlu R.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tüfekle açılan ateş sonucu baba Y.K. ve oğlu R.K., yaralandı. 3 şüpheli de olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, A.B., O.B. ve B.B.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.