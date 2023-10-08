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        HUSUMETLİ DÜNÜRLERİNİN TÜFEKLE VURDUĞU BABA- OĞUL, YARALANDI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 02:17 Güncelleme: 08.10.2023 - 02:17
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        HUSUMETLİ DÜNÜRLERİNİN TÜFEKLE VURDUĞU BABA- OĞUL, YARALANDI
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        KIRIKKALE'de,ailevisorun nedeniyle husumetli oldukları dünürleri tarafından tüfekle vurulan baba- oğul yaralandı. Olay sonrası kaçan 3 şüpheli yakalandı. 

        Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Sakarya Caddesinde meydana geldi. A.B., O.B. ve B.B., aralarında ailevi nedenlerden dolayı husumet bulunan dünürleri Y.K. ve oğlu R.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tüfekle açılan ateş sonucu baba Y.K. ve oğlu R.K., yaralandı. 3 şüpheli de olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis, A.B., O.B. ve B.B.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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