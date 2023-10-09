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        Kırıkkale'de dünürlerini tüfekle yaralayan 3 şüpheliye tutuklama

        KIRIKKALE'deailevisorunlar nedeniyle husumetli oldukları dünürleri baba-oğulu tüfekle vurarak yaralayan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 14:27 Güncelleme: 09.10.2023 - 14:30
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        Kırıkkale'de dünürlerini tüfekle yaralayan 3 şüpheliye tutuklama
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        KIRIKKALE'deailevisorunlar nedeniyle husumetli oldukları dünürleri baba-oğulu tüfekle vurarak yaralayan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Yeni Mahalle Sakarya Caddesi'nde 7 Ekim'de meydana gelen olayda, A.B., O.B. ve B.B., aralarında ailevi nedenlerden dolayı husumet bulunan dünürleri Y.K. ve oğlu R.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile tüfekle açılan ateş sonucu baba Y.K. ve oğlu R.K., yaralandı. 3 şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan 3 şüpheli ise işlemleri sonrası tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

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