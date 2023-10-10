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        Kırıkkale'de hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

        KIRIKKALE'ninKeskin ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın 70 metre savrulup araziye devrildiği kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 11:26 Güncelleme: 10.10.2023 - 11:30
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        Kırıkkale'de hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
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        KIRIKKALE'ninKeskin ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın 70 metre savrulup araziye devrildiği kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin ilçesi çıkışında meydana geldi. D.A. yönetimindeki 34 VZ 9707 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yaklaşık 70 metre savrulup araziye devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki H.A. ve S.A. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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