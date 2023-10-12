Bakan Tekin: 86 milyonun eğitime katkı vermesini bekliyorum (2)

'OKULÖNCESİEĞİTİMİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırıkkale ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanlığı, AK Parti İl Başkanlığı ve Şehit Aydın Çopur İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Bakan Tekin, '81 İl 81 Kızılay Anaokulu' projesi içerisinde hayata geçirilen Hacı Hacer Mıstaçoğlu Kızılay Anaokulu'nun açılış törenine katıldı. Açılışta, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı ve anaokulunun bağışçısı Mıstaçoğlu ailesi de yer aldı. Bakan Tekin, Mıstaçoğlu ailesine anaokuluna bağışçı oldukları için teşekkür ederek, "Türk devlet geleneğinde eğitim kundakta başlıyor. Doğan çocuk ata binme yetileri gelişsin diye bacaklarının arasına bir cisim konarak vücut yapılarının ona göre gelişmesi sağlanır. Bizim ailelerimizin, eğitime vereceği katkı çok önemli. Türkiye Yüzyılı, kundaktaki çocuğun eğitiminden başlıyor. Biz okul öncesi eğitimi çok önemsiyoruz" dedi.

'5 YAŞ GRUBUNDA OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 94'

Okul öncesi eğitimde Türkiye'nin, birçok dünya ülkesine örnek gösterilebilecek durumda olduğunu kaydeden Tekin, "40 bin civarında derslik sadece okul öncesi eğitimde, yaklaşık 1,5 milyon öğrencimiz var. Ciddi bir rakam. 5 yaş grubu itibariyle okullaşma oranı yüzde 94. Bu da çok ciddi bir rakam. Eğitim, maarif davası sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı bir şey değil. Hayırseverlerimizi, söyleyecek sözü olan entelektüellerimizi, aydınlarımızı, ailelerimizi, velilerimizi, herkesi bu yükü birlikte kaldırmaya davet ediyorum. Mıstaçoğlu ailesine ve Kızılay'a teşekkür ediyorum. Kırıkkale'ye, ülke maarif teşkilatımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

'İNSANA YAPILAN YATIRIM NESİLDEN NESLE DEVAM EDER'

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu belirterek, "İnşaat yaparsınız ömrü 40-50 yıldır. Ama insana yapılan yatırım, nesilden nesle ebediyen var olmaya devam eder. Onun için ecdadımız, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diye bir ilke koymuştur" dedi.

Bugüne kadar 60 tane Kızılay anaokulunun faaliyete başladığını aktaran Yıldırım, "Amaç, 81 ilde bu okulları tamamlamak. 6 tane de açılışa hazır hale gelen var. Bu tamamen bir sosyal sorumluluk projesidir. Burada kamu kaynağı kullanılmamaktadır; ama yapılan iş kamuya, millete hizmet amacı taşımaktadır. Bu okulun açılmasıyla birlikte yaklaşık 10 bin yavrumuz bu anaokullarında okul öncesi eğitim almaya devam ediyor. Okul öncesinde 5 yaşta yüzde 100'e yaklaştık. 4 yaşta yüzde 45-50 hatta 3 yaşta da başlıyor" diye konuştu.

Bakan Tekin ve Binali Yıldırım, anaokulu içerisindeki sınıfları gezerek çocuklara hediye verdi. Daha sonrasında anaokulu bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.