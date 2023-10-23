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        'Kilit Kavşak' Kırıkkale'de ağır tonajlı araçlar denetlendi

        ULAŞIMDA43 ilin geçiş noktasında bulunan ve 'Kilit Kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de ağır tonajlı araçlara yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 00:08 Güncelleme: 23.10.2023 - 00:10
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        'Kilit Kavşak' Kırıkkale'de ağır tonajlı araçlar denetlendi
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        ULAŞIMDA43 ilin geçiş noktasında bulunan ve 'Kilit Kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de ağır tonajlı araçlara yönelik denetim yapıldı.

        Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında bulunan kentte yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı. Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale-Ankara karayolu Hızlı Tren köprüsü altındaki uygulama noktasında denetime tabi araçları durdurdu. Araçların rutin, muayene ve sigorta denetimini yapan ekipler, koruma çerçevesi, tonaj ve evrakları, takograf çıktılarından hız ve kullanım sürelerini denetledi.

        'TRAFİK KURALLARI İNSAN HAYATINI KORUMAK İÇİN KONULMUŞ KURALLARDIR'

        Trafik kontrol noktasında gerçekleştirilen denetimlere Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan da katıldı. Ayhan yaptığı açıklamada, "Ekiplerin yük taşıyan araçların koruma çerçevesi dediğimiz arkadan çarpan araçları koruyan çerçevelerin uygun olup olmadığını, sürücülerin araç kullanma ve dinlenme sürelerine uyup, uymadıkları ve araçlarını kullanırken hız ihlali yapıp, yapmadıklarını kontrol ediyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü olarak, biz sürekli yollarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için denetimlerimize devam ediyoruz. Türkiye genelinde bu tür denetimleri sürdürüyoruz. Hepimizin bildiği gibi yük taşıyan araçlar kütlelerinin büyük olması nedeniyle kazaya karıştıkları takdirde çok daha fazla can ve mal kaybına, yaralanmalara sebep oluyorlar. Bunların önlenmesi için denetimler büyük önem arz ediyor. Bizde trafik polisleri olarak bunu sağlamak için elimizden gelen çabayı sergiliyoruz. Trafik kuralları denenmiş ve insan hayatını korumak için zorunluk olarak konulmuş kurallardır. Trafik krallarına uyalım, seyahatlerimizde yakınlarımızın gözünü yolda bırakmayalım ve güveni bir şekilde evimize, yuvamıza ulaşalım" dedi.

        Ayrıca, kontrol noktasına gelerek görevli personeli ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'dan denetimler hakkında bilgi aldı.

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